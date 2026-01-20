“زين الكويت” الراعي الرئيسي لمُنافسات كأس آسيا الـ22 لكرة اليد

حمد المصيبيح يُقدّم جائزة أفضل لاعب بالمباراة لنجم الأزرق حيدر دشتي

أعلنت زين الكويت عن رعايتها الرئيسية للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال (الطريق إلى ألمانيا)، التي تستضيفها دولة الكويت حتى 29 يناير الجاري في مُجمّع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية المُغطّاة بمشاركة 15 مُنتخباً، ضمن مُنافسات التصفيات المؤهّلة إلى كأس العالم 2027 في ألمانيا.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً لنهج زين في دعم البطولات الإقليمية الكُبرى التي تستضيفها الكويت وتُبرز تميّزها التنظيمي وحضورها الرياضي على المستويين المحلّي والقارّي، ضمن شراكة استراتيجية متواصلة مع الاتحاد الكويتي لكرة اليد، حيث سبق لزين أن رعت بطولة كأس العرب العاشرة لكرة اليد التي استضافتها البلاد العام الماضي، في نسخة حظيت بتفاعل جماهيري واسع وتميّز تنظيم.

وعلى هامش مباراة “أزرق اليد” ضد منتخب هونغ كونغ في الدور التمهيدي، قام المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت حمد المصيبيح بتكريم نجم منتخبنا الوطني حيدر دشتي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في لفتة تعكس تقدير زين للأداء المتميز داخل الملعب ودعمها المتواصل لأبطال اللعبة، وضمن حرصها على الاحتفاء بإنجازات لاعبي المنتخب الوطني.

زين تعتز بدعمها لهذا الحدث الرياضي القاري الذي يُقام على أرض الكويت

وينسجم دعم زين للبطولة مع رؤيتها الهادفة إلى تمكين الرياضيين الشباب، وإبراز المواهب الوطنية، وترسيخ ثقافة المنافسة الشريفة ضمن بيئة رياضية صحية تنعكس إيجاباً على المجتمع، إلى جانب الإسهام في تعزيز مكانة الكويت كمركز رياضي حيوي في المنطقة عبر استضافة بطولات بمستوى قاري.

وقد حقّق المنتخب الوطني انطلاقة قوية بفوزه في مبارياته الثلاث الأولى ضمن الدور التمهيدي، ليبلغ الأدوار الرئيسية من البطولة بالعلامة الكاملة عن جدارة، مؤكدةً أن هذا الحضور المُشرّف يعكس ما تتمتع به كرة اليد الكويتية من قاعدة جماهيرية واسعة وإمكانات فنية واعدة، داعيةً الجماهير لمواصلة مؤازرة “الأزرق” ومساندته في مشواره ضمن مراحل البطولة المقبلة.

وتُجدد زين اعتزازها بالشراكة مع الاتحاد الكويتي لكرة اليد وبأن تكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي القاري الذي يُقام على أرض الكويت، ويسهم في إبراز قدرات البلاد التنظيمية والرياضية، ويمنح الجمهور تجربة تنافسية ثرية داخل الملعب وخارجه.