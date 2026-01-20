الاحتلال يهدم بعض المنشآت والمكاتب داخل مقر الأونروا في القدس

معهد قلنديا ومرافق للأونروا شمالي القدس

تعرض مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح، بالقدس لاقتحام ومداهمة من قبل قوات الاحتلال التي عمدت إلى هدم بعض المنشآت والمكاتب داخل المقر.

وقام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بإقتحام المقر برفقة قوات الشرطة التي هدمت بعض المنشآت هناك.

فيما اعتبر بن غفير، بعد الهدم أن “هذا يوم تاريخي.. بل عيد ويوم بالغ الأهمية لحكم القدس.” وأضاف قائلاً: “لسنوات طويلة، تواجد داعمو الإرهاب هنا، لكنهم اليوم يُطردون مع كل ما بنوه”.

“تصعيد خطير”

في المقابل، أعلنت الأونروا أنها تواجه “هجوماً غير مسبوق” في القدس الشرقية، وفق ما نقلت فرانس برس.

بدورها أكدت محافظة القدس أن هدم مكاتب في مبنى الأونروا تصعيد خطير واستهداف لوكالة أممية تتمتع بحصانة دولية.

كما شددت على أن الاعتداء على الأونروا يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات.

وأشارت إلى أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والمؤسسات العاملة فيها.

أتى ذلك هذا الاعتداء بعد تشريعات متتالية في الكنيست لمنع الوكالة من العمل، وقطع خطوط الكهرباء والماء عن المباني التابعة لها، لا سيما في القدس.

كما جاء بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاحتلال من إحالتها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف الأونروا، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت سابقاً أنها تعتزم إغلاق قرابة 10 مراكز تابعة للوكالة داخل الأراضي المحتلة خلال شهر. وبدأت بالفعل إجراءات قطع المياه والكهرباء عن عدد من المنشآت.

فيما وصف عدد من وزراء الاحتلال، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الأونروا بأنها “ذراع تنفيذية لحركة حماس”.