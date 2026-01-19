وزيرة الشؤون: جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة وطنية تهدف إلى دعمهم وتمكينهم واكتشاف قدراتهم

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة خلال ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة العليا لجائزة الكويت للإبداع "ذوي الإعاقة"

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين أن جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة تعد مبادرة وطنية تهدف إلى دعم وتمكين هذه الفئة واكتشاف قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الحويلة عقب ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة العليا للجائزة بحضور نائب رئيس اللجنة المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وقالت الحويلة إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض مرئي قدمته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تضمن التصور العام للجائزة والفئات المستفيدة وآلية التسجيل بما يسهم في تحقيق أهداف الجائزة وتعزيز المشاركة وإبراز إبداعات المتقدمين.

وأوضحت أن الجائزة تسعى إلى تسليط الضوء على النماذج الملهمة وترسيخ مبادئ الدمج المجتمعي وتشجيع الابتكار بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من أداء دورهم الفاعل في التنمية المجتمعية.