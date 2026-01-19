وزير شؤون مجلس الوزراء: اعتماد مقترحات تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله سعد المعوشرجي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي إنه تم خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم الإثنين اعتماد مقترحات تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة.

وأوضح الوزير المعوشرجي في بيان صحفي أن التعديلات المقترحة ستسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة إذ ترتكز على عدد من المفاهيم منها تعزيز الكفاءة والإنتاجية وربط المزايا الوظيفية بما في ذلك البدلات والعلاوات والمكافآت بأنواعها بالأداء الفعلي وترسيخ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص ويشمل ذلك التعيين على مستوى الجهات الحكومية أو المؤسسات المستقلة وكذلك فرص الترقي المهني أو في الوظائف الإشرافية.

وأضاف أن التعديلات ستسهم في تعزيز الرقابة والمساءلة ورفع فاعلية المحاسبة الإدارية وتوحيد السياسات العامة للتوظيف وضبط الاختلالات التنظيمية وتطوير نظم تقييم الأداء والاعتماد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام النظم الآلية ودعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة.

وأفاد الوزير المعوشرجي بأن التعديلات تتيح صلاحية استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال وتلائم ظروف الأداء المختلفة بحيث لا يتم الاعتماد على نظام واحد لكافة موظفي الدولة رغم اختلاف طبيعة الأعمال.