الإعلام: الإعلان عن دورة برامج تلفزيون الكويت الرمضانية 2 فبراير المقبل

الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون في وزارة الإعلام تركي العارضي

قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون في وزارة الإعلام تركي العارضي أن الوزارة ستقيم حفل الإعلان عن دورة برامج تلفزيون الكويت الرمضانية في 2 فبراير المقبل في مركز جابر الأحمد الثقافي حيث سيتم استعراض كافة الجوانب المتعلقة بالدورة البرامجية المقبلة ومضامينها ورؤيتها العامة.

وأوضح العارضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أنه سيتم دعوة شركات الإنتاج ورعاة البرامج وشركات الدعاية والإعلان وكافة المتخصصين بالمجال الإعلامي الى الحفل في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع شركائها في صناعة المحتوى الإعلامي ودعم البيئة الإعلامية الوطنية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المتواصل من القيادة السياسية في البلاد للاعلام الوطني ورسالته التنويرية مشيرا إلى أن إقامة هذا الحفل تأتي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تجسيدا لاستراتيجية الوزارة لصناعة محتوى إعلامي هادف يعزز القيم المجتمعية ويواكب تطلعات الجمهور ويعزز التشاركية مع جهات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأفاد العارضي بأن الوزارة حرصت على أن تكون الدورة البرامجية الرمضانية المقبلة مميزة من حيث الفكرة والمضمون والإخراج بما يليق بذائقة جمهور شاشة تلفزيون الكويت ويعزز مكانته كمنصة إعلامية وطنية جامعة.

وأشار إلى أن هذا الحفل يعد الأول من نوعه ويمثل فرصة مهمة لشركات الدعاية والإعلان للاطلاع عن قرب على طبيعة البرامج المتاحة خلال شهر رمضان المبارك وبحث آفاق التعاون بما يخدم المصلحة الإعلامية الوطنية ويعزز استدامة الإنتاج التلفزيوني المحلي.