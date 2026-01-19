“زين الكويت” ترفع سقف أداء شبكات 5G-A بأول إنجاز تقني من نوعه على مستوى المنطقة

مبنى زين

في إنجازٍ تقني يُعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، أعلنت زين الكويت عن نجاحها باستكمال اختبار مُعدّل نقل بيانات فائق وصل إلى 31 جيجابِت في الثانية، باستخدام تقنيات مُتقدّمة لتجميع الطيف مُتعدد النواقل عبر نطاقات أقل من 6 غيغاهرتز (باستخدام نطاقات n77 وn78 وn41) والموجات المليمترية (mmWave)، ما يعكس استمرار التزامها بالاستثمار في بناء بُنية تحتية تقنية جاهزة للمُستقبل، وتركيزها المتواصل على تطوير قُدرات الشبكة لمواكبة الطلب المُتزايد وتمكين الجيل القادم من الخدمات الرقمية.

من خلال دمج موارد النطاق العريض مع قُدرات الجيل الخامس المُتقدّم (5G-A)، حقّق الاختبار مُعدّلات بيانات فائقة وثابتة، ما يُبرز جاهزية زين لتقديم سعات استثنائية وزمن استجابة مُنخفض وأداء شبكيِ جاهز للجيل القادم.

وإلى جانب التحقّق من الجدوى التقنية، استكشف الاختبار الإمكانات الفنية لنطاق N77 والموجات المليمترية (mmWave)، باعتبارهما مسارين رئيسيين عالمياً لتطوير الجيل الخامس المُتقدّم عالي السعة، حيث يُعزّز هذا التحقّق الاستشرافي انتشار زين التجاري للجيل الخامس المُتقدّم، ويدعم قدرتها على خدمة التطبيقات والخدمات عالية الكثافة ومُتطلبات الشبكات المستقبلية.

وبالاستناد إلى مبادئ إدارة السعة الذكية، ينسجم هذا الإنجاز مع التطور الأوسع للجيل الخامس المُتقدّم، بما في ذلك أساليب تجميع الحوامل المتقدمة التي تساعد الشبكات على التعامل بكفاءة أعلى مع الاستخدام الكثيف مع الحفاظ على أداء ثابت ومُستقر.

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة زين الكويت دعيج العود

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا دعيج العود: “إن تحقيق 31 جيجابِت في الثانية ضمن اختبارٍ ميدانيٍ واقعيٍ من هذا النوع يُعد إشارة قوية على مدى تطور قُدرات الشبكات عندما نجمع بين أصول الطيف الترددي المُتقدمة وخصائص الجيل الخامس المُتقدّم، كما يعكس التزامنا ببناء شبكة مُستقبلية تضع الكويت في صدارة تقنيات الاتصال من الجيل القادم.”

وأضاف: “هذا المستوى من الجاهزية في السعة والأداء يدعم المرحلة المقبلة، بدءاً من البيئات عالية الكثافة ومُتطلبات الاتصال على مستوى المؤسّسات، وصولاً إلى التجارب الجديدة التي تعتمد على زمن استجابة مُنخفض جداً ونطاق ترددي ضخم.”

واختتم العود قائلاً: “هدفنا أن تظل الشبكة جاهزة ليس فقط لأنماط الحياة الرقمية الحالية، بل أيضاً للمنصّات والتطبيقات والابتكارات التي سترسم ملامح المرحلة القادمة من الاقتصاد الرقمي في الكويت والمنطقة.”

ويُعزّز هذا الإنجاز قُدرة زين على دعم نطاق واسع من السيناريوهات عالية الطلب والتطبيقات من الجيل القادم، بما في ذلك حالات الاستخدام كثيفة الأداء في المواقع والفعاليات عالية الكثافة، وخدمات الاتصال الثابت اللاسلكي المُتقدمة واتصال المؤسّسات، والتجارب الرقمية الغامرة، وخدمات المدن الذكية، وانتشار إنترنت الأشياء على نطاقٍ واسع، إلى جانب الخدمات الناشئة القائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي التي تتطلّب إنتاجيةً عالية واستجابةً مُستمرة.

ويأتي هذا الإنجاز أيضاً انعكاس للاتجاه الاستراتيجي الأوسع لزين ضمن رؤية 4WARD – التقدّم بغاية التي تهدف من خلالها إلى تعظيم إمكاناتها كشركة تقنية رائدة تتمحور حول العميل، وجاهزة للمُستقبل، وذات أثر إيجابي، مع الاستمرار في تلبية النمو المتسارع في الطلب على البيانات، واستكشاف نماذج أعمال رقمية جديدة، والتطور نحو شركة تكنولوجيا أكثر تكاملاً.