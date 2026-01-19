وزير الصحة يفتتح جناحا إضافيا للجراحة في المستشفى الأميري

وزير الصحة د. أحمد العوضي يفتتح جناحا بقسم الجراحة في مستشفى الأميري

افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين جناحا إضافيا للجراحة في المستشفى الأميري في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة المريض وتسريع مسارات العلاج ودعم جاهزية المنظومة الصحية ضمن خطة الوزارة للتوسع في المنشآت الصحية.

وقال الوزير العوضي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجناح الذي افتتح بحضور الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع بالوزارة المهندس إبراهيم النهام ومديرة مستشفى الأميري الدكتورة أريج الكندري يضم 30 سريرا منها 10 غرف خاصة و20 سريرا عموميا بالإضافة إلى غرف الأطباء والصيدلية والعيادات والأدوية والمخازن”.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابة للحاجة إلى زيادة الطاقة السريرية وتوفير بيئة علاجية متكاملة تواكب المعايير الحديثة للرعاية الصحية بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى وكفاءة الأداء الطبي والتمريضي.

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الضغط على الأجنحة القائمة وتعزيز القدرة التشغيلية للمستشفى في استقبال الحالات الجراحية بمختلف درجاتها.

ولفت الوزير العوضي إلى أنه “سيتم افتتاح جناح آخر في مستشفى الأميري لأقسام الجراحة الأسبوع المقبل ضمن الخطة المتكاملة للتوسع في المنشآت الصحية التي وضعتها وزارة الصحة وبدأت بتنفيذها قبل أكثر من سنتين بإستراتيجية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى.