بوبيان تكافل تطلق “+Care” بالتعاون مع انشور اند سكيور وغلوب ميد

الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان للتأمين التكافلي إبراهيم عبدالله الخزام

في خطوة تعكس الالتزام نحو تطوير حلول تأمينية مبتكرة وميسّرة، أعلنت شركة بوبيان للتأمين التكافلي – التابعة لمجموعة بنك بوبيان – عن إطلاق منتج “+Care”، وذلك بالتعاون مع انشور اند سكيور- احدى شركات زين، وشركة غلوب مِيد كويت، في تعاون استراتيجي يُعد الأول من نوعه في الكويت.

ويقدّم “+Care” حلاً تأمينياً متكاملاً يوفر تغطية الحوادث الشخصية وبطاقة خصومات حصرية على الخدمات الطبية، ضمن باقة مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للرعاية الصحية في السوق المحلي، وتوفير بدائل عملية للفئات التي لا تمتلك تغطية تأمينية شاملة.

وقد تم تصميم المنتج لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف الشرائح بأسعار ميسرة، تشمل المتقاعدين والمقيمين والزوار، ممن لديهم تغطية تأمينية محدودة أو لا يملكون تأميناً صحياً، حيث يتيح لحامليه الاستفادة من تغطية تأمين الحوادث الشخصية – بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الحوادث – إلى جانب خصومات مميزة على الخدمات الطبية ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لغلوب مِيد.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان للتأمين التكافلي إبراهيم الخزام “يُمثّل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة نوعية ليس لبوبيان تكافل فحسب، بل لقطاع التأمين في دولة الكويت، حيث يجمع بين خبرات وإمكانات جهات رائدة لتقديم حلول مبتكرة تستهدف شرائح لم تحظ سابقاً بخيارات تأمينية مرنة ومناسبة.”

وأضاف أن إطلاق +Care يعكس التزامنا بتطوير حلول تأمينية شاملة تواكب احتياجات المجتمع، وتُسهم في سد فجوة حقيقية في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية بأسعار ميسّرة، من خلال نموذج مبسّط وسهل الوصول.

واختتم الخزام تصريحه قائلاً “نفخر بهذا التعاون مع شركاء يتشاركون معنا الرؤية ذاتها في الابتكار والتطوير، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتقديم منتجات تأمينية ذات قيمة مضافة حقيقية، تعزز جودة الحياة وتدعم الاستدامة الصحية.”

المدير الإداري لشركة انشور اند سكيور ساتيش شارما

من جانبه، قال المدير الإداري لشركة انشور اند سكيور، ساتيش شارما “نواصل في إنشور آند سيكيور الاستثمار في حلول تأمينية ذكية تسهم في تحسين حياة الأفراد، ويتماشى منتج +Care بشكل كامل مع رؤيتنا في تقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.”

الرئيس التنفيذي لشركة غلوب مِيد كويت سالم حيدر

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة غلوب مِيد كويت سالم حيدر “نؤمن في غلوب ميد بأهمية إتاحة رعاية صحية عالية الجودة للجميع. ويمنح +Care الأفراد والعائلات فرصة الاستفادة من خصومات مميزة ضمن شبكتنا الواسعة من مقدمي الخدمات الصحية، مؤكداً أن التعاون مع بوبيان تكافل و انشور اند سكيورـــ شركة زين يضمن تقديم منتج متكامل، سهل الاستخدام، ومتاح رقمي بما يحقق قيمة حقيقية وتجربة سلسة وسهلة الاستخدام.”

ويُذكر أن منتج “+Care” سيكون متاحاً عبر القنوات الرقمية بالكامل، بما يضمن تجربة مرنة وسريعة للعملاء، ويجسّد رؤية الجهات الشريكة في تطوير حلول صحية وتأمينية ميسّرة تواكب تطور احتياجات السوق الكويتي وتعزز مفهوم الوصول الشامل للخدمات.