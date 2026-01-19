سمو أمير البلاد يهنئ ملك المغرب بنجاح تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس – ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي استضافتها المملكة المغربية الشقيقة.

مثمنا سموه رعاه الله ما وفره البلد الشقيق من استعدادات وترتيبات متميزة للفرق المشاركة وما تم تجهيزه من ملاعب ومرافق على أعلى المستويات لهذا الحدث الرياضي الهام والتي عكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق.

كما عبر سموه حفظه الله عن تهانيه بحصول المنتخب المغربي على المركز الثاني في البطولة مشيدا سموه رعاه الله بالأداء المميز الذي قدمه طوال منافسات البطولة وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة.

راجيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس – ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي استضافتها المملكة المغربية الشقيقة.

مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية وبالاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها لإنجاح هذه البطولة مما أسهم في تحقيق أهدافها الرياضية المنشودة.

راجيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.