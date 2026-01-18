×
جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها

جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية
الكويت مميز
نُشر :
س
س

أعلنت جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية عن تشكيل مجلس إدارتها، بعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية، للعامين 2026 و 2027 وذلك على النحو التالي:

  • د. سُهال يوسف الفليج – رئيس مجلس الإدارة.
  • دنا لطيفة الحاج إبراهيم – نائب رئيس مجلس الإدارة.
  • شريفة براك الخميس – أمين الصندوق.
  • مشعل عدنان الوزان – أمين السر.
  • د. بدر موسى السيف – عضو مجلس الادارة / رئيس لجنة العلاقات العامة.
  • ريم علي القبندي – عضو مجلس الإدارة / رئيس اللجنه الإعلامية والثقافية.
  • هدى صالح الدخيل – عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة المشاريع.

