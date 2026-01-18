جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها

أعلنت جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية عن تشكيل مجلس إدارتها، بعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية، للعامين 2026 و 2027 وذلك على النحو التالي:
- د. سُهال يوسف الفليج – رئيس مجلس الإدارة.
- دنا لطيفة الحاج إبراهيم – نائب رئيس مجلس الإدارة.
- شريفة براك الخميس – أمين الصندوق.
- مشعل عدنان الوزان – أمين السر.
- د. بدر موسى السيف – عضو مجلس الادارة / رئيس لجنة العلاقات العامة.
- ريم علي القبندي – عضو مجلس الإدارة / رئيس اللجنه الإعلامية والثقافية.
- هدى صالح الدخيل – عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة المشاريع.