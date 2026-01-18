المبعوث الأميركي إلى سوريا يعتبر الاتفاق بين الشرع وعبدي “نقطة تحوّل مفصلية”

الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك

اعتبر المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك الأحد أن الاتفاق الذي أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع توقيعه مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يشكل “نقطة تحول مفصلية”، بعد التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين.

وقال باراك في منشور على منصة إكس “يمثّل هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار نقطة تحوّل مفصلية، إذ يختار الخصوم السابقون الشراكة بدلًا من الانقسام”، مشيدا بجهود الطرفين “البنّاءة” لإبرام اتفاق “يمهّد الطريق أمام تجديد الحوار والتعاون نحو سوريا موحّدة”.

وأتى ذلك بعيد لقاء باراك الشرع في دمشق الأحد، غداة لقائه عبدي في أربيل بإقليم كردستان العراق.