الرئيس السوري يعلن التوصّل الى اتفاق مع الأكراد يتضمن وقفا لإطلاق النار

الرئيس السوري أحمد الشرع

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد التوصل الى اتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ينصّ على وقف كامل لإطلاق النار، عقب تقدم القوات الحكومية في مناطق بشمال البلاد على حساب المقاتلين الأكراد.

وقال الشرع للصحافيين عقب لقائه المبعوث الأميركي توم باراك “أوصي الآن في الوقت الحالي بوقف اطلاق النار بشكل كامل”. وأوضح “كنا اليوم على موعد مع السيد مظلوم عبدي، لكن بسبب الأحوال الجوية، تأخر الموعد الى غد (الإثنين)”، مضيفا “لأجل تهدئة الاوضاع ارتأينا ان نوقع الاتفاق من خلال الاتصالات” على ان يتم استكمال بحث التفاصيل الإثنين.

وتضمن الاتفاق الذي نشرت الرئاسة نصه، 14 بندا يشمل أبرزها “دمج” قوات سوريا الديموقراطية وقوى الأمن الكردية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.