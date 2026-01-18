“زين الكويت” وكُلّية بوكسهل الكويت تُوقّعان مُذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون نحو اقتصادٍ معرفيٍ رقمي

وليد الخشتي ود. علي عريفة يوقّعان مُذكّرة التفاهم

وقّعت زين الكويت وكُليّة بوكسهل الكويت مُذكّرة تفاهم بهدف وضع إطارٍ عام للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات دعم وتمكين الشباب، والتعليم، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية، والتوظيف، بما يُسهم في تنمية الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز دور التعليم في بناء اقتصادٍ معرفيٍ رقمي.

تم التوقيع في مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة في الشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، ورئيس كُليّة بوكسهل الكويت د. علي عريفة، إلى جانب عددٍ من مسؤولي الطرفين.

وتعكس هذه الخطوة توجّه الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وربط مُخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، بما يُسهم في تمكين الجيل الجديد من القادة وصُنّاع القرار للمستقبل الرقمي.

في تعليقه، قال وليد الخشتي: “في زين، نرى أن الاستثمار في الابتكار ليس مبادرة موسمية، بل التزام طويل المدى يبدأ من التعليم وينتهي بفرص حقيقية في سوق العمل، وهذا التعاون يُمثّل خطوة عملية لربط المعرفة بالتطبيق، وتزويد الطلبة بالمهارات الرقمية والمهنية التي يحتاجها اقتصاد الكويت اليوم، عبر برامج تدريب وتجارب واقعية وشراكات تصنع أثراً ملموساً.”

الخشتي وعريفة مع مسؤولي زين وكُلية بوكسهل

وأضاف: “نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لصناعة مُستقبلٍ أكثر ازدهاراً، وأن تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية يُعد ركيزة محورية لبناء اقتصاد معرفي رقمي، ولهذا فنحن نستمر في توسيع مسارات تمكين الشباب، وتعزيز اكتسابهم للمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتطوير مبادرات مشتركة تعكس نهجنا في تحقيق التقدّم الهادف عبر التعليم والابتكار والشراكات المُستدامة”.

وفي هذا السياق، أعرب د. علي عريفة عن سعادته بتوقيع مُذكّرة التفاهم، قائلاً: “يُمثّل هذا التعاون مع زين محطّةً محوريةً في مسيرة الكُليّة نحو توسيع فرص ربط مخرجات التعليم العالي بالاحتياجات العملية لسوق العمل في دولة الكويت.”

وتابع: “كما أن الشراكة مع إحدى أبرز الشركات الوطنية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تفتح آفاقاً واسعة أمام طلبتنا والباحثين للاستفادة من خبرات عملية مُتقدّمة، وبرامج تدريب نوعية، ومبادرات مُشتركة تُسهم في تعزيز دور الكُليّة في خدمة المجتمع”، مُضيفاً أن الاتفاقية تتيح فرص تعاون مُتعدّدة تشمل المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل المُشتركة التي تستضيفها أي من المؤسّستين.

ويأتي هذا التعاون ضمن نهج زين في توطيد شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية، انطلاقاً من قناعتها بأن بناء اقتصادٍ رقميٍ مزدهر يتطلب منظومة متكاملة تربط القطاع الخاص بالمؤسسات التعليمية، بما يفتح مسارات عملية لصناعة الفرص أمام الطلبة والخريجين عبر التدريب والمشاريع المشتركة وبرامج استقطاب الكفاءات الوطنية، وبما ينسجم مع توجّهات الشركة في الاستدامة، وتطلّعاتها لدعم رؤية الكويت نحو اقتصادٍ متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

يُذكر أن كُليّة بوكسهل الكويت تحرص باستمرار على تطوير مُخرجاتها الأكاديمية والعملية من خلال توقيع مُذكّرات تفاهم وشراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في إعداد خرّيجين مُؤهّلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل.