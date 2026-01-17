الدوري الإيطالي: مارتينيس يهدي إنتر الفوز والابتعاد ست نقاط موقتا في الصدارة

لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بتسجيل هدف

أهدى المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس فريقه إنتر انتصارا ثمينا على مضيفه أودينيزي 1-0 السبت ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مهديا إياه صدارة بفارق ست نقاط كاملة موقتا عن أقرب منافسيه.

ورفع إنتر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، بانتظار مباراة جاره ومطارده ميلان الثاني برصيد 43 نقطة أمام ضيفه ليتشي الأحد.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع مارتينيس في الدقيقة 20، مانحا بذلك فريقه الانتصار الثامن في المباريات التسع الأخيرة في الدوري، مقابل تعادل واحد ومن دون خسارة منذ السقوط أمام ميلان بالذات في ديربي ميلانو في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة الثانية عشرة.

أحكم إنتر سيطرته بشكل كامل على الشوط الأول استحواذا على الكرة (73 بالمائة مقابل 27)، وصناعة للفرص إذ سدّد تسع كرات، منها أربع على المرمى، مقابل واحدة لأصحاب الأرض على المرمى.

وكان قريبا من ترجمة هذه السيطرة هدفا عبر المنفرد مارتينيس في الدقيقة الرابعة، لكن الحارس النيجيري المضيف مادوكا أوكويي منعه من ذلك.

وفي الدقيقة 20، مرر البولندي بيوتر جيلينسكي كرة إلى الشاب فرانتشيسكو بيو إيسبوزيتو داخل منطقة الجزاء، فحوّلها الأخير بكعب القدم إلى مارتينيس الذي راوغ أكثر من لاعب قبل إسكانها أرضية إلى يسار أوكويي.

وهو الهدف الحادي عشر للأرجنتيني في صدارة ترتيب الهدافين، الخامس عشر ضمن كافة المسابقات.

من ناحيته، كسر نابولي سلسلة تعادلاته المتتالية في الدوري والتي بلغت أربعة، بتخطيه ضيفه ساسوولو 1-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا الذي تابع بتسديدة صاروخية “على الطاير” سكنت في سقف الشباك، كرة سدّدها المقدوني الشمالي إلييف إلماس كرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة وتصدّى لها الحارس الكوسوفي الضيف أريانيت موريتش.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف عن ميلان الثالث الذي يستضيف ليتشي الأحد، ومحققا المطلوب منه خصوصا بعد خسارة يوفنتوس أمام كالياري 0-1، فيما يلعب روما الرابع مع تورينو الأحد.

وبعد خمسة انتصارات مقابل تعادل في مبارياته الست السابقة، سقط فريق “السيدة العجوز” صاحب المركز الخامس في سردينيا بهدف سجله لوكا مازيتيلي (الدقيقة 65)، وبات يتأخر الآن عن إنتر بفارق عشر نقاط.

بدا أن المدرب لوتشانو سباليتي قد أعاد يوفنتوس إلى المسار الصحيح، لكن هزيمة السبت كانت بمثابة انتكاسة كبيرة قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ثم نابولي في نهاية الأسبوع المقبل.

في المقابل، ابتعد كالياري 8 نقاط عن منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.