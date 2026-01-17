الإمارات ترحب بإعلان المرحلة الثانية من خطة غزة وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية

الإمارات

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة بشأن قطاع غزة وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة أنشئت استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تثمينها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “مجلس السلام” باعتباره إطارا داعما لجهود ترسيخ الاستقرار ودفع المسار السياسي قدما.

وأشادت الهاشمي في هذا السياق بالجهود القيادية التي بذلها الرئيس ترامب وبالمساعي الدؤوبة “التي قامت بها كل من دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة في دعم مسار السلام وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضافت ان دولة الإمارات “تؤمن بأن تحقيق السلام الدائم يتطلب تضافر الجهود الدولية وإدارة شؤون قطاع غزة بكفاءة بما يضمن الحقوق المشروعة وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسار السلام وصولا إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للمنطقة”.

وأكدت بهذا الصدد “أهمية البناء على ما تحقق من خطة السلام في غزة والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين وإلى تسوية عادلة ودائمة”.

وأعربت عن اعتزازها بتعيينها عضوا في “مجلس غزة التنفيذي” مؤكدة أن هذا التعيين “يعكس الثقة الدولية بدور دولة الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعب غزة ولشعوب المنطقة كافة”.