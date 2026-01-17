الدوري الإنكليزي: مانشستر يونايتد يفوز على مانشستر سيتي 2-0 في المباراة الأولى لكاريك

لاعبو اليونايتد يحتفلون بتسجيل هدف

منح مانشستر يونايتد مدربه الموقت مايكل كاريك بداية مثالية السبت بفوزه على مانشستر سيتي 2-0، مُوجّها ضربة قاسية لآمال جاره في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسيطر يونايتد على المباراة في أولد ترافورد، واضطر لانتظار الدقائق الـ25 الأخيرة لحسم النتيجة بسبب تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما وإلغاء ثلاثة أهداف بداعي التسلل.

وافتتح الكاميروني برايان مبومو العائد من كأس أمم إفريقيا التسجيل (65)، قبل أن يؤمّن الدنماركي باتريك دورغو (76) الفوز الثاني فقط ليونايتد في آخر ثماني مباريات.

ورفع الانتصار فريق كاريك إلى المربع الذهبي بشكل موقت، لكن الاحتفالات ستكون كبيرة أيضا في شمال لندن مع اقتراب أرسنال من لقبه الأول في الدوري منذ 22 عاما.

ويمكن لفريق الإسباني ميكل أرتيتا توسيع الفارق إلى تسع نقاط موقتا عندما يزور نوتنغهام فوريست لاحقا السبت.

ودفعت خيارات كاريك الجريئة ثمارها، إذ أبقى الهدافين السلوفيني بنيامين شيشكو والبرازيلي ماتيوس كونيا على الدكة لإفساح المجال لعودة مبومو والعاجي أماد ديالو بعد المشاركة في كأس إفريقيا.

كما عاد المدافع هاري ماغواير لبدء أول مباراة له منذ شهرين، وكان قريبا من التسجيل في الدقيقة الثانية عندما ارتقى لركنية البرتغالي برونو فرنانديش وارتطمت رأسيته بالعارضة من مسافة قريبة.

وعانى دفاع سيتي طوال المباراة أمام هجمات يونايتد، وكان سيتلقى أهدافا أكثر لولا براعة دوناروما.

وجاء أول تدخل كبير للحارس الإيطالي منتصف الشوط الأول لإبعاد تسديدة دورغو، ثم هز ديالو وفرنانديش شباكه قبل الاستراحة لكن الحكم ألغاهما للتسلل بعد مراوغتهما للحارس.

وحاول غوارديولا إحياء فريقه بإجراء تبديلين بين الشوطين عبر إدخال نيكو أورايلي والفرنسي ريان شرقي، لكن سيتي تابع نتائجه السيئة أخيرا بعد ثلاث تعادلات.

وتألق دوناروما مرة أخرى بتصدٍّ مزدوج مذهل أمام ديالو ثم البرازيلي كازيميرو، قبل أن يشارك سيتي في صنع هدف يونايتد الافتتاحي قبل 25 دقيقة من النهاية.

وأدى تنفيذ شرقي لركلة حرة بشكل سيئ إلى انطلاق هجمة يونايتد المرتدة التي أنهى فرنانديش تمريرتها الحاسمة ليطلق مبومو كرة منخفضة سكنت شباك دوناروما.

وصنع كونيا، بعد دخوله بديلا، الهدف الثاني عندما استغل دورغو غفلة ريكو لويس ليضع الكرة في المرمى من القائم البعيد.

وبدا غوارديولا وكأنه يرفع الراية البيضاء عندما أخرج الهداف النروجي إرلينغ هالاند قبل عشر دقائق من النهاية، بهدف الحفاظ على طاقته مع استمرار الفريق في أربع بطولات.

وكاد ديالو أن يوقّع على أداء فردي مذهل لولا القائم في الدقيقة 90، ثم ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لمايسون ماونت سجله بلمسته الأولى بعد دخوله بديلً لفرنانديش بسبب التسلل.