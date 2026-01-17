رالي دكار: نجمة سادسة للعطية وثانيتان بين بطل الدراجات ووصيفه

القطري ناصر العطية

تابع القطري ناصر العطية حفر اسمه بأحرف من ذهب في رالي دكار الصحراوي، بعدما أحرز السبت لقبه السادس في فئة السيارات، فيما توج الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس بلقب الدراجات النارية بفارق ثانيتين فقط عن وصيفه، السبت في ينبع في السعودية.

وأحرز العطية اللقب بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022 و2023، مانحا فريق داتشيا انتصاره الأول في مشاركته الثانية فقط.

واقترب العطية من الفرنسي ستيفان بيترهانسل المتوج ثماني مرات في فئة السيارات بين 2004 و2021.

وخلف العطية السعودي يزيد الراجحي الذي أحرز اللقب العام الماضي للمرة الأولى، فيما حقق لقبه الثالث في السعودية التي تستضيف الرالي منذ 2020.

قال العطية على منصة التتويج “هذا الفوز جاء في محله. الحمدالله، أنجح سائق في الكروس كانتري وهذا سادس انتصار”.

تابع “لقد فزنا مع أفضل سيارة قدتها في تاريخ الكروس كانتري، داتشيا ساندرايدر”.

وكان يكفي العطية، حامل برونزية السكيت ضمن رياضة الرماية في أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم للراليات في فئة “بي دبليو آر سي” عام 2006، تجنب أي خطأ في اليوم الأخير لاعتلاء منصة التتويج، بعدما رفع رصيده إلى 50 فوزا بمراحل الرالي الجمعة.

تابع العطية المكنى “سوبرمان”: “عملنا بجد منذ العام الماضي.. أعتقد أننا صنعنا الفارق في اليوم الثاني من المرحلة الماراثونية الأولى ببناء تقدم بلغ 12 دقيقة. كان يوم أمس مهما أيضا، فعندها عرفنا أننا فزنا بالسباق. هذا لقبي السادس. ما زلت بحاجة إلى تحطيم رقم بيترهانسل”.

وقاد السائق البالغ 55 عاما الرالي بذكاء، إذ اعتلى صدارة الترتيب العام منذ الأيام الأولى.

حلّ في المركز الرابع عشر في المرحلة الأخيرة، وهي مسار يبلغ 105 كلم مُحَدّدة التوقيت حول ينبع على البحر الأحمر، لكنه نجح في الحفاظ على قرابة عشر دقائق من التقدم في الترتيب العام على الإسباني ناني روما (فورد).

وحقق ملاحه البلجيكي فابيان لوركان، الذي سبق أن شارك مع الفرنسي سيباستيان لوب، فوزه الأول في رالي دكار.

أما لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، وفي مشاركته العاشرة، فحلّ ثانيا في المرحلة الأخيرة، وأنهى رالي دكار رابعا في الترتيب العام على متن سيارة داتشيا أخرى.

بينافيديس يقلب الطاولة

في أدنى فارق بتاريخ رالي دكار الصحراوي الذي انطلق عام 1979، أحرز الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) لقب الدراجات النارية، بفارق ثانيتين فقط عن الأميركي ريكي برابيك (هوندا).

وحسم بينافيديس، صاحب المركز الثاني في المرحلة، اللقب للمرة الأولى في مسيرته عن عمر 30 عاما، فيما فوّت برابيك فرصة تتويجه الثالث بعد لقبي 2020 و2024 بسبب خطأ في الملاحة.

وحلّ الإسباني توشا شارينا (هوندا) ثالثا في المرحلة وفي الترتيب العام.

وعند وصوله، فجر بينافيديس الذي أنهى الرالي بـ49 ساعة، فرحته احتفالا، قبل أن يتلقى التهاني من فريقه التقني.

قال على منصة التتويج “حلمت بهذه اللحظة طوال حياتي، منذ بدأت مشاركتي (في دكار) قبل تسع سنوات. حتى الأمس، عندما كانت الحظوظ شبه معدومة، لم أفقد الأمل وأردت التركيز على ما يمكن تحقيقه”.

تابع “قبل أربعة كيلومترات على النهاية، أخذ ريكي مسارا خاطئا فيما أخذت الطريق الصحيح. رأيته وكان عليه أن يقوم بالتفاف للعودة إلى الخط الصحيح لأن العبور بين الخطين كان مستحيلا. رأيت الثغرة فانطلقت إليها.. كان الأمر حاسما بفارق ثانيتين في النهاية”.

وهو الشقيق الأصغر لكيفن بينافيديس المتوَّج في نسختي 2021 و2023.

تابع لوسيانو “أخبرت الجميع قبل الانطلاق أن هذا الرالي دكار سيكون لي. تسعة أعوام في دكار وهذا أول انتصار لي. أخي وأنا نصنع التاريخ”.

أضاف “فاز هو بفارق 43 ثانية، وأنا فزت بفارق ثانيتين. أعتقد أنني تفوقت عليه في هذه النقطة! إنه حلم يتحقق”.

وكان بينافيديس متخلفا قبل انطلاق المرحلة الأخيرة بفارق 3:20 دقائق عن برابيك.

وعلى النقيض، خيّم الصمت على منطقة وصول فريق هوندا حيث بدا برابيك منهكا وممسكا برأسه طويلا، إذ كان عمليا في طريقه للفوز قبل المرحلة الأخيرة التي شملت 105 كلم كمرحلة خاصة.

وقال الفرنسي أدريان بيفيرين (هوندا)، خامس المرحلة والأخير في المركز السادس بالعام، لقناة ليكيب إنه ارتكب الخطأ الملاحي نفسه الذي وقع فيه برابيك، لكنه تداركه بسرعة، على عكس الأميركي.

وكان بينافيديس فاز بثلاث مراحل (الخامسة والسابعة والثامنة) في النسخة الـ48 من الرالي الأسطوري.

– الترتيب النهائي لفئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (داتشيا) 48:56:53 ساعة

2- الإسباني ناني روما (فورد) بفارق 9:42 دقيقة

3- السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 14:33 د

4- الفرنسي سيباستيان لوب (داتشيا) بفارق 15:10 د

5- الإسباني كارلوس ساينس (فورد) بفارق 28:30 د

– الترتيب النهائي لفئة الدراجات النارية:

1- الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) 49:00.41 ساعة

2- الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق ثانيتين

3- الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 25:12 دقيقة

4- الأميركي سكايلر هاوز (هوندا) بفارق 56:41 د

5- الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) بفارق 57:15 د