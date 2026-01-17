الرئاسة التركية: ترامب دعا أردوغان للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلنت الرئاسة التركية السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا نظيره رجب طيب أردوغان للانضمام إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة.

وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور على منصة إكس “في 16 كانون الثاني/يناير، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بصفته مؤسس مجلس السلام، دعوة لرئيسنا رجب طيب أردوغان ليكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام”.

ولم يعلق الرئيس التركي بعد على هذا الإعلان.

إضافة إلى ذلك، اختير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للمشاركة في اللجنة التنفيذية التي سيشرف عليها مجلس السلام، بحسب ما أفادت السبت مصادر في الوزارة لوكالة فرانس برس.

وكانت تركيا، القريبة من حركة حماس والتي تجاهر بمساندتها للفلسطينيين، ساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر.

وأعربت أنقرة عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية لتنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك في جهود إعادة إعمار القطاع المُحاصر الذي دمّرته سنتان من القصف الإسرائيلي، عقب هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.