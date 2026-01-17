“زين الكويت” تواصل دعمها للفروسية عبر بطولة أطياب المرشود الدولية

الخشتي والمرشود يُكرّمان الفائزين بفئات البطولة

رعت زين الكويت بطولة أطياب المرشود الدولية الثانية عشرة لقفز الحواجز، البطولة المؤهّلة لكأس العالم، والتي تستمر الشركة بدعمها سنوياً بمشاركة نُخبة من الفُرسان والفارسات من داخل الكويت وخارجها، ضمن منافسات شهدت مستويات فنية عالية وحضوراً جماهيرياً لافتاً.

شارك في حفل الختام الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، ورئيس اللجنة المُنظّمة للبطولة وليد المرشود، اللذان قاما بتتويج الفارس الأولمبي السعودي عبدالله الشربتلي بلقب البطولة ضمن فئة الجائزة الكبرى.

وشهدت البطولة مُنافسات مُثيرة وسط حضورٍ جماهيريٍ كبير من عُشّاق رياضة الفروسية والعائلات والشباب والرياضيين، كما قامت زين بتخصيص منطقة خاصة للجماهير لتتيح لهم مُتابعة المنافسات في أجواء مريحة وممتعة.

تكريم من زين للّجنة المُنظّمة

وأقيمت النسخة الثانية عشرة من البطولة في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة واسعة من فُرسان كويتيين وخليجيين وعالميين مثّلوا أبرز أندية الفروسية المحلّية والدولية، تحت إشراف طاقم تحكيم دولي مُحترف.

وتحرص زين دائماً على دعم مختلف الأنشطة الرياضية الكبرى التي تُقام في الكويت، بهدف الإسهام في رفع شأن الرياضة الكويتية وتعزيز تطورها، وتؤمن الشركة بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تنمية قطاعي الشباب والرياضة، وتعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية المختلفة.

وتفخر زين بمواصلة دعمها السنوي لهذه البطولة بما يعكس التزامها بدعم الرياضات التي تسهم في صقل المواهب وتعزيز التنافسية، وتُرسّخ حضور الفروسية باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الكويتية والعربية، إلى جانب دورها في تنشيط الحركة الرياضية والمجتمعية في الكويت بما ينسجم مع غايتها في تحقيق “اتصال دائم، حياة أجمل”.