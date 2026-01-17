“الخارجية” ترحب بإعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في خطوة مهمة تأمل بأن تسهم في تثبيت التهدئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

كما رحبت (الخارجية) في بيان بإنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية والتي ستعمل بشكل مؤقت في غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.

وذكرت أن دولة الكويت تشيد بالدور الذي قام به ومازال يقوم به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة وإنشاء مجلس للسلام لإعادة الاستقرار للمنطقة كما تثمن جهود دولة قطر ومصر وتركيا بهذا الخصوص.

وشددت الخارجية مجددا على ثبات دولة الكويت وإيمانها المطلق بالقضية الفلسطينية وسعيها الدؤوب لدعمها سياسيا وإنسانيا إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ويحقق تطلعاته في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.