سفير الكويت لدى ألمانيا تؤكد أهمية المشاركة في معرض “الأسبوع الأخضر” ببرلين

سفير دولة الكويت لدى ألمانيا ريم الخالد وممثلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عبير الجسار

أكدت سفير دولة الكويت لدى ألمانيا ريم الخالد أهمية المشاركة في المعرض الزراعي (الأسبوع الأخضر) الذي انطلقت فعالياته في برلين اليوم الجمعة ويستمر حتى 25 يناير الجاري.

وقالت الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة الكويت للعام الثاني على التوالي في المعرض تأتي تأكيدا لاهتمام دولة الكويت بقضايا الأمن الغذائي.

ووفق الخالد فإن المشاركة في هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة كونها تشهد مشاركة كويتية في المنتدى العالمي للأغذية والزراعة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في ظل حضور دولي رفيع.

وأضافت أن المعرض يشكل منصة مهمة لاستعراض الحلول المبتكرة في مجال الأعمال الزراعية من خلال عرض نماذج مبتكرة قائمة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يدعم توجهات دولة الكويت في تعزيز أمنها الغذائي ضمن إطار رؤية الكويت 2035.

وجاءت مشاركة دولة الكويت في المعرض بحضور ممثلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبير الجسار.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة رفيعة ضمت نحو 80 وزيرا للزراعة من مختلف دول العالم.