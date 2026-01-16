وزارة التربية تعلن نتائج الفصل الأول للصف الثاني عشر بعد استكمال جميع أعمال التصحيح والتدقيق

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية عن اعتماد وإصدار نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 لطلبة الصف الثاني عشر، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة وفق النظم واللوائح المعتمدة، وبما يضمن أعلى درجات الدقة والعدالة في رصد النتائج واعتمادها.

وأكدت وزارة التربية أن النتائج أصبحت متاحة حاليا للطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على تفاصيل الدرجات بالمواد الدراسية والنسبة المئوية عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وتطبيق وزارة التربية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول الطلبة وأولياء الأمور إلى المعلومات بكل يسر وسهولة.

وبهذه المناسبة، تقدّم معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته طلبة الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، بمناسبة نجاحهم في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، معربًا عن اعتزازه بما حققه الطلبة والطالبات من تفوّق وتميّز، قائلا: «أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات تفوّقهم ونجاحهم الدراسي في الفصل الدراسي الأول، سائلا الله عزّ وجلّ لهم دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من التميّز في مسيرتهم التعليمية، ليكونوا دائمًا مصدر فخر لوطنهم وأهلهم، فهم ثروة الكويت»

وأكّد معالي الوزير الطبطبائي أن النتائج التي حققها الطلبة تعكس جديتهم واجتهادهم، كما تجسّد في الوقت ذاته الجهود المخلصة التي بذلها المعلمون والمعلمات والإدارات المدرسية طوال الفصل الدراسي الأول، إلى جانب الدور الداعم والمحوري الذي اضطلع به أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وتحفيزهم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، وما أبداه الجميع من إخلاص وتفانٍ في أداء مسؤولياتهم التربوية، لاسيما خلال فترة الامتحانات، من حيث حسن التنظيم والانضباط والالتزام بالتعليمات المعتمدة، بما أسهم في إنجاح سير عملية الامتحانات وتحقيق نتائجها المنشودة.

وأضاف أن وزارة التربية حرصت على توفير بيئة امتحانات منضبطة وعادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مؤكداً أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب تضافر الجهود واستمرار العمل بروح الفريق الواحد، بما يعزّز الثقة في نتائج الامتحانات وسلامة إجراءاتها.

كما ثّمن معالي وزير التعاون والتكامل وتضافر الجهود بين جميع العاملين في مختلف قطاعات الوزارة والإدارات المدرسية والمشرفين على الاختبارات والعاملين في كنترول الثانوية، مشدداً على حرص وزارة التربية على استمرار جهودها في تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز منظومة الرقابة والتوعية، بما يرسّخ قيم الانضباط والنزاهة، ويخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية عن انخفاض ملحوظ في حالات الحرمان خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026 مقارنة بالعام السابق، بنسبة إجمالية بلغت 42.5% مؤكدة أن هذا التراجع الإيجابي جاء نتيجة تطبيق منظومة رقابية متكاملة لضبط سير الامتحانات، ورفع مستوى وعي الطلبة بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح، إلى جانب التزام الإدارات المدرسية بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

وبيّنت وزارة التربية أن إجمالي عدد حالات الحرمان في القسمين العلمي والأدبي انخفض من 398 حالة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 إلى 229 حالة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، أي بانخفاض إجمالي بلغ 169 حالة، وبنسبة انخفاض كلية وصلت إلى 42.5%

وأشارت إلى أن حالات الحرمان في القسم العلمي تراجعت من 250 حالة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 إلى 135 حالة في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2025/2026، بانخفاض قدره 115 حالة، وبنسبة انخفاض بلغت 46%.

وفي القسم الأدبي، انخفض عدد حالات الحرمان من 148 حالة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي السابق إلى 94 حالة في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بمقدار 54 حالة أقل، وبنسبة انخفاض بلغت.36.5%.

كما أفادت وزارة التربية بأن نسب النجاح في نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر بلغت 85.6% في القسم الأدبي، و85 % بينما بلغت في القسم العلمي، 90.66% بما يعكس مستوى الاستقرار والجاهزية في المنظومة التعليمية.