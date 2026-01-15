دولة الكويت تشارك في “المؤتمر الوطني حول ضوابط التجارة الاستراتيجية 2026” بالهند

سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي

شاركت سفارة دولة الكويت لدى الهند اليوم الخميس في (المؤتمر الوطني حول ضوابط التجارة الاستراتيجية 2026) الذي عقد في العاصمة نيودلهي بتنظيم وزارة الخارجية الهندية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى.

وقال سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة دولة الكويت في المؤتمر تحمل أهمية كبيرة في ظل أوضاع وتحولات اقتصادية وتجارية يشهدها العالم وتتطلب إيجاد بيئة أعمال محسنة وشفافة وتنويع ميادين الاقتصاد والدخل.

وأضاف أن مستوى الحضور الكثيف الذي شهده المؤتمر يعكس الأهمية التي توليها الدول المشاركة من مختلف قارات العالم والرغبة في تبادل الأفكار والمعلومات حول الفهم الأمثل للضوابط التجارية المحلية والعالمية.

وأوضح السفير الشمالي أن المؤتمر يسهم في مناقشة مكافحة التلاعب بالأسعار والغش التجاري ومكافحة غسيل الأموال وأمن سلاسل التوريد العالمية إلى جانب التحديات العملية المؤثرة على السياسات المستقبلية التي تدرسها الدول من جانب نظام استراتيجيات الرقابة التجارية.

وركز المؤتمر على قطاعات رئيسية تشمل الأمن والدفاع والفضاء والكيماويات والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات التجارية والتقنيات الناشئة والامتثال مع التركيز بشكل خاص على الأوساط الأكاديمية والبحث العلمي.

وشهد المؤتمر جلسات موضوعية بمشاركة موظفين بارزين من الحكومة الهندية والمنظمات الدولية وخبراء متخصصين في القطاعات المعنية من مختلف دول العالم.