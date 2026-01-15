اختتام تمرين "طوارئ 1" برعاية رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

اختتمت اليوم الخميس فعاليات تمرين (طوارئ 1) في قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل والذي أقيم برعاية رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان بمشاركة كل من الجيش الكويتي والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ومركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي أن التمرين يأتي ضمن البرامج التدريبية المشتركة التي تهدف إلى رفع الكفاءة والتنسيق المشترك في التعامل مع الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وتطبيق الإجراءات المعتمدة وفق أعلى معايير السلامة.

وأضافت أن الجهات المشاركة أكدت أهمية مثل هذه التمارين في دعم منظومة الأمن الوطني ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات والأزمات.

وحضر التمرين آمر سلاح الإشارة اللواء الركن مهندس سعود الظفيري وآمر قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل العميد الركن فيصل الجبر ورئيس مركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.