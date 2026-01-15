منصة “داوي” تعلن عن توقيع شراكة استراتيجية مع “كليفلاند كلينك أبوظبي”

جانب من التوقيع

أعلنت منصة DAWI (داوي) عن توقيع شراكة استراتيجية مع Cleveland Clinic Abu Dhabi، تهدف إلى إتاحة خدمات طبية متقدمة لعملاء داوي في دولة الكويت، في خطوة تُعد الأولى من نوعها للمنصة خارج الكويت، وتمثل بداية مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي وبناء شراكات مع مؤسسات صحية عالمية.

داوي تبدأ أول توسع إقليمي عبر شراكة عالمية

وأعرب بدر ششتري، الرئيس التنفيذي لداوي، عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي، مؤكدًا أنه يمثل نقطة تحول مفصلية في مسيرة داوي وتوسعها الإقليمي، كونه أول تعاون خارج دولة الكويت مع أحد أفضل المستشفيات على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد ششتري بإدارة كليفلاند كلينك أبوظبي واحترافيتها العالية، معربًا عن تقديره لثقتهم في داوي، ومؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة يعتز بها فريق العمل.

الرئيس التنفيذي لداوي بدر ششتري

رؤية داوي: ربط المرضى بأفضل مقدمي الرعاية الصحية عالميًا

وأوضح بدر ششتري أن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية داوي الهادفة إلى تجسير العلاقة بين مستخدمي المنصة وأفضل مزودي الخدمات الصحية عالميًا، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل جزءًا أساسيًا من مسؤولية داوي والتزامها تجاه عملائها، ووعدها المستمر بتوفير أفضل الأطباء وأعلى مستويات الرعاية الصحية وفق معايير عالمية.

الفحص الشامل أولى مراحل التعاون وتوسعات لاحقة قيد التطوير

وبيّن أن المرحلة الأولى من هذا التعاون ستبدأ بتقديم خدمات الفحص الشامل (Executive Health Check-ups)، والتي تُعد من أفضل وأشمل الخدمات الطبية المتقدمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل البداية فقط، حيث ستتبعها مراحل أخرى من التكامل والربط بين الجانبين، إلى جانب توسعات مستقبلية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

شراكة حصرية في الكويت عبر منصة داوي

وأشار بدر ششتري إلى أن هذا التعاون سيكون حصريًا داخل دولة الكويت عبر منصة داوي، حيث ستكون خدمات كليفلاند كلينك أبوظبي متاحة حصريًا من خلال داوي، كما ستكون داوي الشريك الحصري لكليفلاند كلينك أبوظبي فيما يتعلق بحزم الفحص التنفيذي في السوق الكويتي.

أبوظبي نموذج عالمي في تطوير الرعاية الصحية

وأضاف أن هذا التعاون يعكس ما وصلت إليه إمارة أبوظبي من تطور متقدم في بناء وتطوير المنظومة الصحية، والبنية التحتية الداعمة لها، إلى جانب الرؤية المستقبلية والاستثمار المستدام في المعرفة والتكنولوجيا، ما جعلها نموذجًا عالميًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

داوي تؤكد التزامها المستمر تجاه عملائها

واختتم بدر ششتري بالتأكيد على التزام داوي تجاه عملائها بمواصلة البحث عن أفضل الخدمات الطبية، وبناء شراكات مع أفضل المستشفيات داخل الكويت وفي المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن داوي ماضية في مسار تطور وتوسع مستمر، يهدف إلى الارتقاء بتجربة الرعاية الصحية وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع.

الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الدكتور جورج-باسكال هبر

من جانبه قال الدكتور جورج-باسكال هبر الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: “نفخر بأن نكون أول شريك لمنصة “داوي” من خارج دولة الكويت. ويتجاوز هذا التعاون المفهوم التقليدي الذي يربط تقديم الرعاية الصحية بالحدود الجغرافية.

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، يعزز مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي القدرة على تقديم خدمات صحية متخصصة لشريحة أوسع من المرضى في دولة الكويت عبر منصة “داوي”، مع الحفاظ على المستوى ذاته من تميز العلاج السريري ونهجنا المعروف عالمياً والذي يتمحور حول مصلحة المريض.”