تركيا تعارض أي عملية عسكرية ضد إيران وتدعو إلى الحوار

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس إلى “الحوار” بين إيران والولايات المتحدة لحلّ الأزمة الناتجة عن الاحتجاجات وحملة القمع في الجمهورية الإسلامية، مؤكدا معارضة تركيا أي تدخل عسكري ضد طهران.

وقال فيدان في مؤتمر صحافي “نعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق في إيران. ونعتقد أن إيران يجب أن تكون قادرة على حل مشاكلها بنفسها”، معتبرا أن الاحتجاجات ليست “انتفاضة ضد النظام” بل مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية في إيران.

وأضاف “نحن نواصل جهودنا الدبلوماسية. نأمل في أن تحلّ الولايات المتحدة وإيران هذه المسألة بينهما، أكان عن طريق وسطاء أو أطراف آخرين، أو عبر الحوار المباشر”، مشددا على أن أنقرة تتابع “التطورات عن كثب”.

واعتبر فيدان أن “زعزعة استقرار إيران ستؤثر على المنطقة بأسرها”.

امتنعت تركيا في الأسابيع الأخيرة عن الإدلاء بأي مواقف حاسمة حيال الوضع في إيران التي تتشارك معها حدودا برية بطول 560 كيلومترا.

وتخشى تركيا من تدفق اللاجئين إلى أراضيها في حال وقوع عمل عسكري.

ولم يُدلِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأي تصريح علني منذ بدء الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر.

وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين 3428 على الأقل، وفق أحدث إحصائيات نشرتها منظمة “إيران لحقوق الإنسان” (IHR) غير الحكومية ومقرها النروج. وقد تكون الحصيلة الفعلية أعلى وفق المنظمة التي أشارت إلى اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص على هامش الاحتجاجات.