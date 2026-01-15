“القوى العاملة” تطلق خدمة إدارة الاعتمادات المسبقة لإذن المغادرة

الهيئة العامة للقوى العاملة

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الخميس خدمة (إدارة الاعتمادات المسبقة لإذن المغادرة) وهي خدمة “تتيح للمفوض بالتوقيع منح موافقة تلقائية ومسبقة للعمالة دون الحاجة لاعتماد كل طلب بشكل منفرد”.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الخدمة متاحة عبر بوابة (سهل) وتمكن المفوض بالتوقيع منح الاعتماد لعامل واحد أو مجموعة مختارة أو جميع العمالة المسجلة على الترخيص أو الملف.

وأضافت أن الخدمة تتيح للمفوض بالتوقيع التراجع عن الاعتماد المسبق أو الغاؤه مبينة أن إصدار “الخروجية” سيكون آليا بمجرد طلبها من قبل العامل.