الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا مع فرص للصقيع نهاية الاسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا وبارد الى شديد البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية في عطلة نهاية الاسبوع وفرص لامطار متفرقة نهارا وتشكل الضباب ليل الاحد المقبل.

وأشار مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي اوروبي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة ما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة العظمى والصغرى مصحوبا برياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مساء اليوم على المناطق الساحلية.

واضاف العلي ان الرياح ترتفع معها الامواج البحرية حيث تسود البلاد أجواء مائلة للبرودة نهارا وباردة الى شديدة البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية وتتحول الرياح الى جنوبية شرقية يوم الاحد مع فرص لامطار متفرقة نهارا وتشكل الضباب ليلا.

واوضح ان الطقس نهار اليوم مائل للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة اما درجات الحرارة العظمى فما بين 19 و17 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم.

وذكر أن الطقس ليلا بارد إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية من 15 الى 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 4 الى 2 والبحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 حتى 6 قدم.

وافاد أن الطقس نهار غد الجمعة بارد إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 الى 38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 15 و13 والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 حتى 5 قدم.

وبين ان الطقس ليل غد بارد إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 الى 35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 4 الى 2 والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 حتى 4 قدم.

وقال في نهار السبت سيكون الطقس باردا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية اما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فما بين 17 و15 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 قدم.

واضاف ان طقس ليل السبت بارد إلى شديد البرودة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 الى 20 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية وتظهر بعض السحب العالية بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 الى 4 وحالة البحر خفيف الموج من 1 حتى 2 قدم.