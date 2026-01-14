أمم إفريقيا: بونو يقود المغرب لمواصلة الحلم واللحاق بالسنغال الى المباراة النهائية

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بالفوز

قاد حارس المرمى ياسين بونو منتخب بلاده الى مواصلة حلمه باحراز اللقب الثاني في تاريخه والاول منذ 50 عاما عندما تألق في ركلات الترجيح بتصديه لاثنتين كانا كافيتين للفوز على نيجيريا، وصيفة النسخة الاخيرة، 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0) الأربعاء على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط في نصف النهائي.

وتصدى بونو لركلتي صامويل تشيكويزي وبرونو أونييمايتشي، فيما سجل البديل يوسف النصيري الركلة الحامسة.

وضرب المغرب موعدا الاحد المقبل على الملعب ذاته مع السنغال التي تغلبت على مصر 1-0 في وقت سابق اليوم في طنجة.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها المغرب النهائي بعد نسخة 2004 عندما خسر امام تونس المضيفة 1-2.