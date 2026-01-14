فصائل فلسطينية بينها حماس تدعم تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة

قطاع غزة

أكدت الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس انها تدعم تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، بعد اعلان القاهرة التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في اللجنة التي نصت عليها خطة الرئيس الأميركي التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

وقالت الفصائل في بيان عقب اجتماع عقدته في القاهرة انها “تدعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مهام ومسؤوليات القطاع”.

كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان “دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية”.