“الداخلية” تنفذ تمرين “العين الثاقبة” بجزيرة فيلكا لتعزيز جاهزية قطاعاتها الأمنية

عملية اخذ البصمات

أظهرت وزارة الداخلية مستوى عال في اختبار جاهزية قطاعاتها الأمنية من خلال تمرين ميداني نفذته في جزيرة فيلكا بعنوان (العين الثاقبة) للبحث عن الأدلة في بيئة صعبة ونائية.

وجاء التمرين الذي نفذته إدارة مسرح الجريمة وإدارة الطب الشرعي بالتعاون مع قطاع شؤون مديريات الأمن والإدارة العامة لخفر السواحل وجناح طيران الشرطة اليوم الأربعاء بهدف تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين القطاعات الأمنية المختصة لاسيما في الظروف الميدانية المعقدة.

وانطلق التمرين من بلاغ افتراضي عن وقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل حيث باشرت الفرق الأمنية المختصة تأمين موقع البلاغ وفق الإجراءات المعتمدة قبل أن تتولى الفرق الفنية مهامها في المعاينة الدقيقة ورفع الآثار المادية والبيولوجية وتحريزها وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية.