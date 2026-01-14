بنك برقان يختتم برنامجه التدريبي حول المهارات الرقمية لموظّفي وزارة الداخلية

الرئيس التنفيذي في بنك برقان– الكويت فاضل عبدالله

نظّم بنك برقان حفل تخريج 29 موظفاً من وزارة الداخلية بمناسبة اختتام البرنامج التدريبي المخصّص لهم حول المهارات الرقمية، والذي امتد على مدى ثلاثة أشهر. وأُقيم الحفل في المبنى الرئيسي للبنك، بحضور قيادات من بنك برقان وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود بنك برقان المستمرة لدعم التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية الأساسية لمواكبة متطلّبات العصر الرقمي، وبما يعكس التزام البنك بدوره التنموي ومسؤوليته الاجتماعية تجاه القطاعات الحكومية الحيوية، ودعمه المستمر لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ فاضل عبد الله، الرئيس التنفيذي – الكويت في بنك برقان، “إن البنك يفتخر بتخريج هذه الدفعة من موظفي وزارة الداخلية بعد برنامج تدريبي مكثّف، حيث عكست نتائجه ومشاريع التخرّج مستوى عالياً من الالتزام والتفاعل. وأوضح أن البرنامج يُجسّد نموذجاً فعّالاً للتعاون بين القطاعين الخاص والعام في تمكين الكوادر الوطنية من مواكبة متطلبات التحول الرقمي، بما يعود بالنفع على المجتمع ويسهم في تعزيز أمن المعاملات وحماية المعلومات.”

قيادات من بنك برقان وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية يتوسطون الخريجين في لقطة جماعية

وتابع السيد/ فاضل، “إن التحول الرقمي يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة التحديات التقنية المتسارعة. وأوضح أن نقل خبرات بنك برقان في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني إلى موظفي وزارة الداخلية يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيانات وتعزيز مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك عمليات الاحتيال.”

ومن جهته، صرح العميد/ أنور اليتامى – رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات في وزارة الداخلية،” تتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير إلى بنك برقان على جهودهم المميزة في دعم وتنظيم هذه الدورة التدريبية، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز قدراتهم التقنية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي وتطبيق أحدث الأساليب التقنية في مجال عملهم. كما تؤكد الوزارة حرصها الدائم على توفير بيئة تدريبية متكاملة تحقق الاستفادة القصوى للمشاركين.”

وشهد الحفل عرض مشاريع تخرّج المشاركين، التي أبرزت قدرتهم على تحويل المعلومات والمهارات المكتسبة إلى تطبيقات عملية تعالج تحدّيات واقعية، وتسهم في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الابتكار والتفكير التحليلي.

وتناول البرنامج التدريبي عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها مهارات تقنية المعلومات، والتفكير التحليلي، وتطوير الحلول الرقمية، إلى جانب أفضل الممارسات في تصميم التطبيقات الآمنة، حيث تم تقديمه بأسلوب تعلّم تطبيقي يراعي احتياجات المتدربين ويعزّز الأثر العملي للبرنامج.

ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع حملة بنك الكويت المركزي “لنكن على دراية” التوعوية المصرفية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي والمصرفي، وتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للخدمات الرقمية، بما يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أنه بنك برقان سيستمر بالاستثمار في العديد من البرامج التعليمية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب دعم وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الرقمي ودعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت.

العميد أنور اليتامى يسلّم أحد الخريجين شهادته بحضور قيادات من بنك برقان