الأرصاد الجوية: طقس غائم وغبار عالق يؤدي لانخفاض الرؤية يتحسن تدريجيا خلال المساء

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد يسودها اليوم الاربعاء طقس غائم وغبار عالق يؤدي انخفاض في الرؤية الأفقية يتحسن تدريجيا خلال المساء.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا وجافة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 35 كيلو مترا في الساعة بدءا من مساء اليوم ولمدة خمسة أيام.

وأوضح أن الرياح الباردة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إلى ما دون ثلاث درجات مئوية خاصة على المناطق الزراعية والصحراوية مع فرص لتكون الصقيع على هذه المناطق.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 2 و5 درجة مئوية ليكون الطقس بصفة عامة مائل للبرودة إلى بارد نهارا وبارد إلى شديد البرودة ليلا.

ودعا قائدي المركبات على الطرق السريعة إلى توخي الحذر من انخفاض الرؤية الافقية على بعض الطرق السريعة منبها مرضى الربو والحساسية لضرورة ارتداء الكمام عند الخروج نظرا لتصاعد الاتربة خاصة مع ارتفاع الرطوبة.

ولفت إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.