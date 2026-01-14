هيئة الغذاء: بدء سحب طوعي واحترازي لعدد من دفعات أحد منتجات حليب الأطفال

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية تلقيها إخطارا رسميا ببدء سحب طوعي ومحدود لعدد من دفعات منتج حليب الأطفال (S26 AR Gold) وذلك استنادا إلى بلاغ صادر عن المصنع في فرنسا عبر نظام الانذار الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) لاحتمالية تلوث بعض الدفعات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الدفعات المتأثرة تشمل: – 5125080661 (إنتاج 5 / 5 /2025 – انتهاء 27 / 10 / 2026) – 5185080661 (إنتاج 4 / 7 /2025 – انتهاء 26 / 12 / 2026) – 5330080661 (قيد الشحن وتحت تحفظ الشركة – إنتاج 26 / 11 / 2025 – إنتهاء 20 / 5 / 2027) وأوصت المستهلكين بالتحقق من أرقام التشغيلات المعلنة لافتة إلى أنه في حال تطابق المنتج مع الأرقام المعلنة فيرجى التوقف عن استخدامه والتخلص منه فورا والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية. وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استمرار اجراءاتها الاحترازية وحرصا على سلامة المستهلكين.