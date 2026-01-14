“زين الكويت” رعت قمّة دسمان الدولية الثانية للسُكّري

د. أحمد العوضي ود. فيصل الرفاعي يُكرّمان وليد الخشتي وفريق زين على دعم القمّة

أعلنت زين الكويت عن رعايتها لقمّة دسمان الدولية الثانية للسُكّري التي نظّمها معهد دسمان للسُكّري – أحد مراكز مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي، وذلك في إطار التزامها بدعم مسارات الوقاية الصحية والبحث العلمي والابتكار، والمساهمة في تطوير منظومة رعاية أكثر كفاء واستدامة عبر توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.

شاركت زين في أعمال القّمة التي أقيمت في فندق والدورف أستوريا بحضور معالي وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي، ومدير عام معهد دسمان للسُكّري بالتكليف د. فيصل حامد الرفاعي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، ونُخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين.

وأتت هذه الخطوة امتداداً لمُذكّرة التفاهم التي أبرمتها زين مع معهد دسمان للسُكّري مؤخّراً بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا المرتبطة بمرض السكري، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة والحد من المخاطر الصحية عبر الحلول الرقمية المُتقدّمة.

وشكّلت القمّة منصّة علمية دولية مُتخصّصة في الرعاية المُتقدّمة لمرض السُكّري، مع تسليط الضوء على إدارة القدم السُكّري والعلاجات المُبتكرة، إلى جانب مُناقشة محاور الوقاية وفهم آليات المرض واستراتيجيات التدخّل المُبكّر وإدارة المُضاعفات المُعقّدة، وبمشاركة نُخبة من الخُبراء والباحثين والمُتخصّصين من مُختلف دول العالم.

ويعكس هذا الدعم ترجمة عملية لمُخرجات مُذكّرة التفاهم، التي تتضمّن تنفيذ مشروع تجريبي لتطوير حلول رقمية لمرضى السُكّري عبر أجهزة ذكية لقياس المؤشّرات الحيوية ودعم الرعاية الوقائية، إلى جانب تطوير منصّة رقمية صحّية آمنة لإدارة وتحليل البيانات بإشراف كامل من معهد دسمان للسكّري وبأعلى معايير الخصوصية، وتعزيز البحث العلمي المُشترك مع جهات أكاديمية وبالتعاون مع شُركاء عالميين بدعم تكنولوجي من زين.

وتنسجم هذه المبادرة مع جهود زين الأوسع لتسريع التحوّل الرقمي القائم على الغاية في القطاعات الحيوية، وفي مُقدّمتها الرعاية الصحّية ورفاه المجتمع، عبر حلول اتصال مُتقدّمة ومنصّات رقمية آمنة وخدمات قابلة للتوسّع تُسهم في تمكين نماذج خدمة أكثر ذكاءً وتعزيز الوعي المُجتمعي.

وتواصل زين توسيع منظومة شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الوطنية الرائدة لتقديم ابتكارات تستجيب لاحتياجات المجتمع المختلفة، ومن خلال الاستفادة من قدرات شبكات الجيل الجديد والحلول القائمة على البيانات ومحفظتها المتنامية من الخدمات الرقمية وخدمات قطاع الأعمال، تؤكّد زين التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي وترسيخ دورها كشريكٍ موثوق لمبادرات مُستدامة وعالية الأثر تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع والاقتصاد على حد سواء.