×
×

“التربية” تختتم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الـ12 وسط أجواء منظمة ومنضبطة

ختام اختبارات الصف الثاني عشر علمي وسط أجواء من الهدوء والتنظيم
تعليم
نُشر :
س
س

اختتمت وزارة التربية اليوم الاربعاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر في القسم العلمي وسط أجواء اتسمت بالانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات وبمتابعة تربوية وإدارية حثيثة.

وتقدم طلبة القسم العلمي لاختبار مادة الكيمياء فيما تقدم طلبة القسم الأدبي لاختبار مادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر على أن يستكمل القسم الأدبي اختباراته غدا بمادة الإحصاء.

وكانت هذه الاختبارات انطلقت في الرابع من يناير الحالي بمشاركة 33476 طالبا وطالبة من الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي في ختام الفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026.

طلبة الصف الثاني عشر علمي في ختام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2025 – 2026
طلبة الصف الثاني عشر علمي في ختام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2025 – 2026
طلبة الصف الثاني عشر علمي في ختام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2025 – 2026

اقرأ ايضا

100 ومثلهم وايد
«تنفيذية التطبيقي» تستطلع جاهزية العودة للدراسة
النجادة رئيساً للجنة ترقيات أعضاء التدريس بـ«التطبيقي»