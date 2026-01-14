الداخلية: تدشين 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق “سهل”

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلةً بـ الإدارة العامة لنظم المعلومات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات، عن تدشين 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية “سهل”.

1-خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بشأن الشكاوى المحالة لإدارة المكتب الفني.

2-مقابلة مدير المكتب الفني بخصوص الشكاوى والقضايا التي تنظرها إدارة المكتب الفني.

3-إرسال إشعار سهل لاستدعاء مقدمي الطلبات لمراجعة إدارة المكتب الفني.

وأكدت الوزارة أن اطلاق هذه الخدمات يأتي تعزيزاً لكفاءة الإجراءات واختصار للوقت والجهد وارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يواكب تطلعات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة.