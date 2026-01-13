وزير الدفاع يوقع مع نظيره الإيطالي اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك

وزير الدفاع الكويتي يوقع مع نظيره الإيطالي اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك

وقع وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح مع نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو اتفاقية تعاون عسكري “ضمن جهود تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية وتطوير منظومة العمل المشتركة بين القوات المسلحة الكويتية والإيطالية”.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه جرى توقيع الاتفاقية خلال الزيارة التي يقوم بها الشيخ عبد الله الصباح إلى إيطاليا حيث التقى نظيره الإيطالي بمقر وزارة الدفاع في العاصمة روما فيما حظي لدى وصوله بمراسم استقبال عسكرية رسمية.

وأفادت بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك لا سيما المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضحت أن اللقاء استعرض العلاقات الكويتية – الإيطالية وبحث آفاق التعاون الوثيق في المجالين العسكري والدفاعي وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكد الشيخ عبد الله الصباح بحسب البيان أن “الروابط والعلاقات التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة تستند في تطورها إلى أسس راسخة ومتجذرة من التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية الممتدة في مختلف المجالات وخاصة العسكري والدفاعي منها” مشيرا إلى الحرص المتبادل على “استمرار تعزيز التعاون العسكري والدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين بما يرفد تحقيق التطلعات المشتركة”.

ووفق البيان قام الشيخ عبد الله الصباح بزيارة نصب الأعلام التذكاري في إيطاليا الذي يخلد تضحيات القوات المسلحة حيث اطلع على مرافق النصب وأرجائه ومضامينه التاريخية.

شهد توقيع الاتفاقية عدد من القيادات والمسؤولين العسكريين من الجانبين.