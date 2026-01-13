وكيل وزارة الداخلية يترأس الاجتماع السادس والعشرين للمجلس الأعلى للمرور

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب يترأس الاجتماع السادس والعشرين للمجلس الأعلى للمرور

ترأس وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب الاجتماع السادس والعشرين للمجلس الأعلى للمرور، والذي عقد صباح اليوم بحضور أعضاء المجلس والجهات المعنية، ممثلة بوكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف، ووكيل وزارة التربية بالتكليف، ووكيل وزارة الإعلام، ومدير عام بلدية الكويت، ورئيس قطاع شؤون المرور والعمليات، ومدير عام الإدارة العامة للمرور، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون المحافظات، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

في بداية الاجتماع، رحب اللواء عبدالوهاب الوهيب بالحضور، ناقلا إليهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمنظومة المرور في البلاد.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على محضر الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2025، إضافة إلى الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة الطرق والنقل البري ونقل اختصاصات إدارة النقل إلى الإدارة العامة للمرور.

كما اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من امين سر المجلس الأعلى للمرور العميد حقوقي خالد العدواني والمتعلق بتنظيم النقل العام بالحافلات في دولة الكويت، إلى جانب عرض المؤشرات والنتائج المترتبة على تطبيق التعديلات الجديدة لقانون المرور، وأثرها في خفض معدلات المخالفات والحوادث المرورية والوفيات والإصابات، وذلك استنادا إلى الإحصائيات المقدمة من الإدارة العامة للمرور.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى بند «ما يستجد من أعمال» وبحث عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير المنظومة المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة على الطرق.

وأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب في ختام الاجتماع حرص وزارة الداخلية على دعم كل ما من شأنه تحسين الحركة المرورية، مشددا على أهمية الاستمرار في دراسة التوصيات والمقترحات ورفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها.