وزير المالية يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الكويت أوجه التعاون المشترك

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الثلاثاء مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر أوجه التعاون المشترك والتي تتماشى مع أولويات رؤية (كويت 2035) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت وزارة المالية في بيان إنه اللقاء تناول إطار التعاون الاستراتيجي بين دولة الكويت والأمم المتحدة في المستقبل القريب والتأكيد على دور الكويت الداعم لدور الأمم المتحدة.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي سعد الرشيدي وملحق دبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية أحمد السيار.