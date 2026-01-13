سمو أمير البلاد يستقبل الرئيس السنغالي

صاحب السمو أمير البلاد والرئيس السنغالي يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في البلدين

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لفخامته حيث بدأت بعزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته ثم قام فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة بمصافحة كبار المسؤولين بالدولة.

ثم عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية السنغال الصديقة ترأس خلالها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة الجانب السنغالي وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وقد صرح معالي وزير شئون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح بأن المباحثات بين الجانبين تضمنت استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات كافة وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية السنغال الصديقة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث أهم القضايا ذات الإهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما على جميع الأصعدة.

كما اقيمت مأدبة غداء على شرف فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.