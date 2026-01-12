“ريال مدريد” يعلن إقاله مدربه تشابي ألونسو وتعيين ألفارو أربيلوا خلفا له

تشابي ألونسو

أعلن نادي (ريال مدريد) الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة مدرب الفريق الأول تشابي ألونسو من منصبه وتعيين مدرب الفريق الرديف ألفارو أربيلوا خلفا له بعد يوم من خسارة مباراة (الكلاسيكو) ضد (برشلونة).

وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان النادي اتفق مع المدرب تشابي ألونسو على إنهاء مسيرته كمدرب للفريق الأول متمنيا له ولطاقمه الفني التوفيق في المرحلة الجديدة.

واعتبر النادي أن تشابي ألونسو “أسطورة في (ريال مدريد)” مشيرا إلى انه لطالما جسد قيم النادي في كل لحظة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الفترة الماضية وبعد يوم من الخسارة بهدفين مقابل ثلاثة ضد (برشلونة) في نهائي (كأس السوبر الإسباني) الذي أقيم في مدينة (جدة) بالمملكة العربية السعودية الليلة الماضية وهو ما أثار جدلا كبيرا حول مستقبل ألونسو في النادي.

وقضى أربيلوا مسيرته التدريبية كاملة في أكاديمية ريال مدريد منذ عام 2020 وتولى تدريب الفريق الرديف (كاستيا) في يونيو من العام الماضي.

أما كلاعب فقد شكل أربيلوا جزءا من الفريق الأول في (ريال مدريد) في الفترة بين عامي 2009 و 2016 ولعب 238 مباراة رسمية فاز خلالها بعدة ألقاب منها دوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية ولقب الدوري الإسباني كما لعب مع المنتخب الإسباني وفاز معه بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا.