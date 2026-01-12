رئيس جمهورية السنغال يصل إلى البلاد في زيارة رسمية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في استقبال رئيس جمهورية السنغال بشيرو جوماي فاي يصل والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد في زيارة رسمية

وصل إلى البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية.

وكان على رأس مستقبلي فخامته على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في استقبال فخامته معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور باسل حمود المالك الصباح ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير نايف محمد المضف.

هذا ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من الوزير المكلف بمتابعة توجيه وتقييم جدول الأعمال الوطني للتحول «السنغال 2050 السيد أحمدو الأمينو لو، ووزير التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج السيد الشيخ نيانغ ووزير المالية والميزانية السيد الشيخ ديبا ووزير المياه والصرف الصحي السيد الشيخ تيجان ديي وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية السنغال الصديقة.