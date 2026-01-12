سوريا: القبض على منفذي تفجير مسجد الإمام علي في حمص

عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة كانت بحوزة المتهمين

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين القبض على منفذي التفجير الإرهابي بمسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة عبر قناتها على تلغرام: نفذت قوى الأمن الداخلي في حمص بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والمسؤولين عن التفجير الذي استهدف المسجد في الـ26 من كانون الأول الماضي.

وأضافت: جاءت العملية بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، أسفرت عن تحديد هويتهما ومكان تواجدهما، حيث ضُبط بحوزتهما عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أن المضبوطات صودرت، فيما أُحيل المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الوزارة على أنها ستظل الدرع الحصين لأبناء الوطن، تحمي أمنهم واستقرارهم، وتلاحق بلا هوادة جميع العناصر الإرهابية للقضاء على أي تهديد يمس سلامة المواطنين.