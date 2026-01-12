الأرصاد الجوية: فرص للأمطار والغبار والصقيع تبدأ من الثلاثاء حتى الجمعة المقبل

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد غدا الثلاثاء فرص لهطول أمطار متفرقة ورياح مثيرة للغبار مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية اعتبارا من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد اعتبارا من فجر يوم الثلاثاء بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة نسبيا مع فرص لأمطار متفرقة ونشاط في الرياح الجنوبية الشرقية تكون مثيرة للغبار أحيانا. وأضاف أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع الطفيف حتى مساء يوم الثلاثاء مشيرا إلى تقدم مرتفع جوي ليل الثلاثاء مصحوب بكتلة هوائية باردة وجافة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 15 حتى 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ستة أقدام.

وأوضح العلي أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة. وذكر أن درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة ما بين 17 و20 درجة مئوية أما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح ما بين 4 و11 درجة مئوية ليكون الطقس بصفة عامة معتدلا إلى مائل للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا.