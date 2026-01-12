رئيس “الجمارك” يؤكد أهمية تعزيز تكامل العمل الميداني والتقني لتسهيل حركة التجارة

رئيس الإدارة العامة للجمارك خلال زيارته مركز تفتيش الحاويات بميناء الشويخ وغرفة التحكم والسيطرة

أكد رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف أهمية تعزيز التكامل بين العمل الميداني والتقني بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة ويسهم في حماية البلاد وتسهيل حركة التجارة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

جاء ذلك في تصريح للنويف نقله بيان صحفي صادر عن (الجمارك) اليوم الاثنين عقب جولة تفقدية قام بها برفقة نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر لمركز تفتيش الحاويات بميناء الشويخ وغرفة التحكم والسيطرة للاطلاع على سير العمل وآلية الإجراءات الجمركية المعمول بها.

وأضاف البيان أن النويف اطلع خلال الجولة على مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية ودور الأنظمة التقنية الحديثة في دعم عمليات الرقابة والمتابعة اللحظية وتعزيز كفاءة الأداء في المنافذ الجمركية.

وأوضح أن الجولة شملت الاطلاع على مهام غرفة التحكم والسيطرة وما تقوم به من دور محوري في تنسيق الجهود الميدانية ومراقبة حركة العمل والتعامل الفوري مع المستجدات بما يسهم في تعزيز الأمن الجمركي وضمان انسيابية الإجراءات.

وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة (الجمارك) للمتابعة الدورية للمواقع الجمركية الحيوية والتأكد من جاهزيتها لمواكبة المتغيرات والتحديات بما يعكس حرص الإدارة على تطوير منظومة العمل الجمركي وتحقيق أفضل الممارسات المؤسسية.