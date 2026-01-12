"المشروعات السياحية" توقع عقدا مع "أركان الكويت" العقارية لتطوير مجمع أحواض السباحة

وقعت شركة المشروعات السياحية اليوم الاثنين عقدا استثماريا مع شركة أركان الكويت العقارية لتطوير وتشغيل مجمع أحواض السباحة بهدف إعادة إحياء أحد أبرز المرافق الترفيهية العريقة في البلاد وتحويله إلى وجهة عائلية عصرية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ(المشروعات السياحية) أنور الحليلة في بيان صحفي إن توقيع العقد يمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تطوير أصولها ومرافقها الحيوية عبر تفعيل الشراكة الحقيقية والمثمرة مع القطاع الخاص الكويتي الذي أثبت كفاءته في إدارة وتطوير المشاريع الترفيهية.

وأكد الحليلة حرص (المشروعات السياحية) من خلال هذا التعاون على تقديم نموذج متميز في صناعة الترفيه بالبلاد لافتا إلى أن المجمع سيشهد نقلة نوعية في مرافقه وخدماته ليكون متنفسا ترفيهيا متكاملا يلبي تطلعات العائلة الكويتية والمقيمين والزوار ويسهم في تعزيز مكانة الكويت على الخارطة السياحية بالمنطقة.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها الشركة لإعادة تطوير القطاع الترفيهي في البلاد بما يتماشى مع ركائز خطة التنمية (كويت جديدة 2035) وتنشيط السياحة الداخلية.

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت وفق البيان إن المشروع يمثل إضافة استراتيجية مهمة لمحفظة الشركة الاستثمارية المتنامية في قطاع الترفيه والضيافة.

وأشار التركيت إلى الأهمية التاريخية والمجتمعية لمجمع أحواض السباحة كأحد المعالم البارزة على شارع الخليج العربي مؤكدا الالتزام بتسخير كافة الخبرات والإمكانات لإعادة تطوير هذا المرفق وفق أحدث المعايير العالمية.

وذكر أن المشروع يتجاوز مجرد التحديث إذ يهدف إلى خلق تجربة ترفيهية متكاملة ومبتكرة للعائلة الكويتية تجمع بين الخصوصية والترفيه والرياضة ولتكون وجهة مفضلة تسهم في إثراء المشهد السياحي في البلاد وتواكب تطلعات الجمهور.

ولفت إلى أن (مجمع أحواض السباحة) الذي يمتد على مساحة تتجاوز تسعة آلاف متر مربع على شارع الخليج العربي سيشمل تحديث الأحواض والمرافق الخدمية بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية ومطاعم وخدمات مبتكرة مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والجودة.

يذكر أن شركة المشروعات السياحية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج لصناعة السياحية والترفيهية في الكويت.