وزير الدفاع يلتقي أعضاء سفارة دولة الكويت لدى إيطاليا

التقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح أعضاء سفارة دولة الكويت في روما في إطار زيارة رسمية يقوم بها لجمهورية إيطالياالصديقة.

وأشاد الشيخ عبدالله العلي خلال اللقاء وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع اليوم الإثنين بجهود البعثة الدبلوماسية الكويتية ودورها في تمثيل البلاد وتعزيز أوجه التعاون مؤكدا أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأوضح البيان أنه وفي ختام اللقاء أقام سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني مأدبة عشاء رسمية على شرف وزير الدفاع والوفد المرافق له.