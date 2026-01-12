وزير التربية يصدر قرارات بافتتاح ثلاث مدارس جديدة في المطلاع مع بدء الفصل الدراسي الثاني

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

أعلنت وزارة التربية اليوم الإثنين عن افتتاح ثلاث مدارس جديدة في منطقة المطلاع التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية اعتبارا من الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 2025 / 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أصدر ثلاثة قرارات وزارية تقضي بافتتاح روضة الدرة ومدرسة صالح راشد ناصر بورسلي الابتدائية للبنين ومدرسة لميس بنت عمرو الابتدائية للبنات على أن تتولى منطقة الجهراء التعليمية تعديل وإعادة إصدار نشرة تسجيل وقبول المتعلمين في ضوء هذه القرارات.

وذكرت أن القرارات تضمنت توفير جميع احتياجات المدارس الجديدة من التجهيزات الفنية والأثاث والمستلزمات التعليمية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لضمان جاهزيتها لاستقبال المتعلمين وفق أعلى معايير التنظيم والتجهيز.

وأفادت أنه تم فتح باب النقل الكترونيا للهيئة التعليمية اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل والأولوية ستكون وفق أقدمية التعيين وفي حال التساوي للأكبر سنا ثم للأعلى تقييما مضيفة أن إجراءات النقل ستتم إلكترونيا دون تدخل بشري تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وبينت أن فرق العمل المختصة تدرس حاليا طلبات النقل الإلكتروني للإداريين العاملين في المدارس والتي تم التقديم عليها إلكترونيا خلال الفترة السابقة حيث سيتم إصدار قرارات نقل الإداريين وفق الضوابط والآلية المعتمدة قبل بدء الفصل الجديد بما يضمن استكمال احتياجات مدارس المطلاع الجديدة.

وأكدت أن وزير التربية يتابع بشكل مباشر تنفيذ هذه القرارات ويحرص على تسخير جميع الإمكانات الإدارية والفنية لضمان افتتاح تلك المدارس في الوقت المحدد واستكمال جميع الإجراءات التنظيمية والتشغيلية وفق الخطط المعتمدة.

وشددت على استمرارها في تنفيذ مشاريعها التطويرية في مختلف المناطق التعليمية بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية ملائمة تدعم استقرار الميدان التربوي وتخدم مصلحة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.