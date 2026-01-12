تتويج “زين الكويت” بجائزة أفضل فريق علاقات عامة في القطاع الخاص

د. ناصر محيسن وجمال النصرالله يتوّجان وليد الخشتي وفريق العلاقات والشؤون المؤسسية بالجائزة

أعلنت زين الكويت عن فوز فريق العلاقات والشؤون المؤسّسية بجائزة أفضل فريق علاقات عامة في القطاع الخاص، وذلك على هامش جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء التي نظّمتها جمعية العلاقات العامة الكويتية تكريماً للجهات التي حقّقت أداءً مُتميزاً في تطوير ممارسات العلاقات العامة وخدمة العملاء، والارتقاء بمعايير التواصل المؤسسي وفق أُسس مهنية واضحة.

تم تتويج زين بالجائزة على هامش الحفل الذي أقيم في مكتبة الكويت الوطنية تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، وحضور وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن، ورئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله، وتواجد نُخبة من المتخصصين والإعلاميين من القطاعين العام والخاص.

ويعكس هذا التتويج نهج فريق العلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت، الذي لا يكتفي بإدارة التواصل، بل يقود سردية العلامة التجارية ويحوّل استراتيجية زين إلى قصص ورسائل مؤثرة تُبنى عليها الثقة، وتُعزّز حضور زين كعلامة وطنية تقود الابتكار وتصنع أثراً ملموساً في حياة الناس.

كما أثنت الجائزة على تميّز الفريق بقدرته على إدارة حجم كبير ومتنوّع من المشاريع الكبرى لخدمة أهداف استراتيجية زين لتعزيز الشراكات المجتمعية، وتمكين الشباب، وتعزيز منظومتي الابتكار وريادة الأعمال، وتوطيد العلاقات الإعلامية والتواصل الداخلي، مع الحفاظ على جودة إنتاج عالية ومُخرجات متّسقة مع هوية زين وتوقعات الجمهور ووسائل الإعلام.

شهد العام 2025 محطات مميزة في رحلة الشركة نحو ريادة التكنولوجيا والتواصل مع المجتمع، عبر مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي صاحبتها حملات إعلامية وإعلانية متكاملة، مثل إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس المُتقدّم، والفوز بجوائز Ookla Speedtest العالمية، وإطلاق باقات MAX للترفيه، إلى جانب العديد من المشاريع المجتمعية مثل خليجي زين 26، ودوري زين، وحملة زين الشهور الرمضانية، وبرنامج Zain Great Idea الإقليمي لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، وغيرها.

جانب من مشاركة الخشتي في الحلقة النقاشية

وفي إطار دعمها لتطوير القطاع وتعزيز تبادل الخبرات، شاركت زين كشريكٍ استراتيجي للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة وخدمة العملاء، الذي تضمّن برنامجاً حافلاً من الجلسات الحوارية المُتخصّصة.

خلال المؤتمر، شارك الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي في جلسة نقاشية بعنوان “التحول الرقمي في العلاقات العامة والإعلام”، حيث شارك الحضور أهمية التحول الرقمي كعاملٍ حاسمٍ في بناء السمعة المؤسسية، وأهمية سرعة الاستجابة وتناسق الرسالة والشفافية.

إلى جانب الانتقال من مفهوم “نشر الأخبار” إلى “صناعة القصة” عبر جميع نقاط التواصل، من المنصات الرقمية إلى التجارب الميدانية والفعاليات المجتمعية، مع توظيف البيانات والرصد لفهم اهتمامات الجمهور وتحويلها إلى قرارات تواصل أكثر ذكاءً، كما تناول دور أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع جاهزية فرق العلاقات العامة وخدمة العملاء لإدارة الأزمات.

وتؤكد زين أن هذا التكريم يُجسّد التزامها المُستمر بتطوير مهنة العلاقات العامة وخدمة العملاء في الكويت، ودعم التحول الرقمي المسؤول، وترسيخ ممارسات تواصل أكثر احترافية وشفافية تواكب تطلّعات المجتمع وتغيرات المشهد الإعلامي والتقني.

وأتى هذا المؤتمر كمنصّة مهنية جمعت القيادات والخبراء والأكاديميين والمتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص لبحث مستقبل العلاقات العامة وخدمة العملاء في ظل تسارع التحول الرقمي، واستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز جودة التجربة ويطوّر أدوات التخطيط وصناعة المحتوى وقياس الأثر.

كما هدف إلى دعم تبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتسهيل رحلة العميل، وترسيخ نتائج إيجابية ملموسة تدعم التنمية المستدامة.